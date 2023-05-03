مصدر بـ«التعليم» يكشف الشكل النهائي لورقة إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، الشكل النهائي لورقة إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023، بالنسبة للأسئلة المقالية، والأسئلة التي ستكون بنظام الاختيار من متعدد، المقرر أن يعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم اليوم عنها في مؤتمر صحفي الرابعة عصرا.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ أسئلة الاختيار من متعدد بامتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون إجاباتها مثل كل عام في البابل شيت، لكن ورقة إجابة الأسئلة المقالية ستكون ملتصقة في ورقة البابل شيت، وسيكون عليها باركود خاص بالطالب، أي أنّ الطالب لن يتسلم ورقتين منفصلتين، بل ورقتين ملتصقتين ببعضهما، واحدة للبابل شيت، والأخرى للأسئلة المقالية.

ولفت المصدر إلى أنّ ورقة إجابة البابل شيت، ستكون بنفس عدد الأسئلة في كل مادة، أي أنّ المادة التي بها 30 سؤالا، سيكون البابل شيت الخاص بها، يتضمن 30 مكانا للإجابة، عكس الامتحانات الماضية، بأن تكون ورقة البابل شيت واحدة لكل المواد، بنفس عدد أماكن الإجابة، حتى لا يتعرض الطلاب للارتباك أو الخطأ في ترتيب مكان الإجابة.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023

- مراعاة المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية.

- الأسئلة محددة وواضحة ولا تحتمل أكثر من إجابة في اسئلة الاختيار من متعدد.

- مراعاة عدد الخطوات في الحل وبدائل الإجابة القصيرة.

- تقليل عدد الأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» لمنح الفرصة الكافية للطلاب لمراجعة الإجابة.

- وضوح صياغة الأسئلة وسلامة أسلوبها وخلوها من الأخطاء والتدرج من السهل إلى الصعب.

- تدريب المعلمين على التصحيح الإلكتروني وتدريب رؤساء لجان السير على كيفية مراجعة بيانات الطالب على ورقة الإجابة.

- لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الالكتروني للامتحان.

- عقد برنامج تدريبي لمقدري الدرجات في كل مادة علي استخدام rubrics وأخر لرؤساء ومراقبي أول اللجان علي الإجراءات الخاصة بأعمال الامتحان.

- الاعتداد بإجابة الطالب بالبابل شيت فقط وعدم الاعتداد بالاجابة في كراسة الأسئلة.

- توزيع أرقام الجلوس على الطالب منتصف مايو المقبل.

- وضع باركود أعلى وأسفل البابل شيت وورقة الاجابة الأسئلة المقالية لضمان حق الطالب.