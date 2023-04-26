مراسل «إكسترا نيوز»: تنسيق مصري سوداني لتأمين ممرات لإجلاء العالقين

قال هشام عبد التواب مراسل إكسترا نيوز، إن هناك تنسيقًا مشتركًا بين الخارجية المصرية ممثلة للدولة المصرية والجانب السوداني لتأمين ممرات لمن يتم إجلاؤهم سواء من المصريين أو غير ذلك.

مراسل إكسترا نيوز: توقعات بتزايد أعداد الوافدين عبر معبر ارقين بعد بدء الهدنة

وأضاف «عبد التواب» في حديثه عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك متابعة لدخول الهدنة المتوقعة بين الأطراف السودانية حيز التنفيذ لمدة 72 ساعة، وهو ما يزيد من التوقعات بتوافد أعداد كبيرة من الحافلات بالساعات المقبلة.

استمرار العمل بمعبر أرقين رغم التقلبات الجوية بمعبر أرقين

وأوضح مراسل إكسترا نيوز، أنه لازال هناك أعداد كبيرة من الحافلات بالجانب السوداني من معبر أرقين في انتظار الانتهاء الإجراءات الخاصة بهم، لكي يعبروا من الجانب السوداني إلى الجانب المصري من المعبر، لافتًا إلى أن الأحوال الجوية الآن متقلبة وغير مستقرة بمعبر أرقين، غير أنه لايزال العمل جاري ومازالت المساعدات تقدم على مدار الساعة رغم التقلبات الجوية.