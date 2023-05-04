«الجامعات»: لا تعديل في الخريطة الزمنية لامتحانات الترم الثاني

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، التي من المقرر أن يتم تنفيذها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، دون تأجيل أو تعطيل، موضحين أنه جرى التشديد على تطبيق كل القواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

قال الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إنه جرى الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بمختلف الكليات، لافتا إلى أنه جرى البدء في التجهيز لإعلان جداولها، وفق الخريطة الزمنية والتأكيد على الالتزام بالمناهج والمقرارات الدراسية للترم.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

أكد الدكتور حسن الدمراداش، رئيس جامعة العريش، أن الجامعة تواصل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بمختلف الكليات، وفق الضوابط والتوجيهات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أنه سيجري الكشف عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية وفقا لتوجيهات المجلس.