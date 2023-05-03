موعد امتحانات الثانوية العامة 2023.. 5 أيام إجازة قبل الفيزياء

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الثانوية العامة 2023، للشعبتين العلمي والأدبي والمكفوفين ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا steam، حيث تُعقد الامتحانات ورقيا بنظام «البابل شيت»، وتحتوي على نسبة 85% أسئلة اختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ امتحانات الثانوية العامة 2023، تبدأ يوم 12 يونيو بالمواد غير المضافة للمجموع، وهي التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء، وفقا للجداول المعتمدة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، على أن تبدأ المواد الأساسية يوم 17 يونيو.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ طلاب الصف الثالث الثانوي يحصلون على إجازة لمدة 5 أيام لعيد الأضحي، تبدأ من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، ثم يتم استكمال الامتحانات مرة أخرى، وتنتهي يوم 15 يوليو وفقا للجداول المعلنة، مؤكدة أنّه لا تغيير في مواعيد الامتحانات بسبب التوقيت الصيفي، على أن تبدأ الامتحانات الساعة التاسعة صباحا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

- يوم الاثنين 12 يونيو 2023: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023: الاقتصاد والإحصاء.

- يوم الأحد 18 يونيو 2023: اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد 25 يونيو 2023: الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

- من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

- يوم الأحد 2 يوليو 2023: الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023: الرياضيات التطبيقية والاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 6 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.