باقي كام يوم على امتحانات الثانوية العامة؟.. اعرف التفاصيل

باقي كام يوم على امتحانات الثانوية العامة 2023؟.. سؤال يشغل أذهان طلاب الصف الثالث الثانوي خاصة مع قرب بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، والمقرر أن تبدأ يوم 6 مايو 2023 وفقا للمواعيد المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

باقي كام يوم على امتحانات الثانوية العامة 2023؟

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المدة المتبقية على امتحانات الثانوية العامة هي 42 يوما، إذ من المقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو بالمواد غير المضافة للمجموع، وفقا للجداول المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، على أن تبدأ المواد الأساسية يوم 17 من نفس الشهر.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023

وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، تفاصيل واستعدادات والإجراءات جديدة وحازمة والاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة 2023 وهي:

- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستتضمن أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% بينما الأسئلة المقالية لن تزيد عن نسبة 15%.

- امتحانات الثانوية العامة 2023 تجرى في صورة بابل شيت.

- امتحانات الثانوية العامة 2023 تركز على نواتج التعلم والأسئلة واضحة ومحددة.

- تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيا.

- تشكيل لجنة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني للامتحان.

- وضع كاميرات مراقبة باللجان لرصد أي محاولات للغش وإيقافها قبل أن تتم.

- عقد برنامج تدريبي لمقدري الدرجات في كل مادة على استخدام Rubrics وآخر لرؤساء ومراقبي أول اللجان على الإجراءات الخاصة بأعمال الامتحان.

- الاعتداد بإجابة الطالب بالبابل شيت فقط وعدم الاعتداد بالإجابة في كراسة الأسئلة.

- وضع باركود أعلى وأسفل البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية لضمان حق الطالب.

- حصر جميع المشكلات التي واجهت امتحانات الثانوية العامة خلال الأعوام الماضية.

- وقف أي تحويلات للطلاب وعدم السماح بها إلا من خلال لجنة بالوزارة.

- عدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة في لجان حدث بها غش جماعي أو شغب سابقًا.