النائب عمرو درويش: لم نشهد حدثا مثل الحوار الوطني الفترة الماضية

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ المواطن المصري ينتظر نتائج الحوار الوطني، مشددًا على أن قيمة الحوار في حد ذاته منفعة كبيرة، لأن البلاد لم تشهد حدثا مثله طوال الفترة الماضية، موضحًا أن مجلس الأمناء يجهز منذ فترة طويلة للجلسات، وبالتالي فإن المنفعة الأولى هي الحوار والتوافق حول شكل الدولة المصرية القادمة على كل المستويات.

مناقشة إعادة بناء الهوية المصرية

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميتين بسنت الحسيني ومنة الشرقاوي، أنه سيتم مناقشة كيفية إعادة بناء الهوية المصرية، والحوار مع الشباب والتعامل مع التحديات الاقتصادية، وعلى المستوى السياسي والحقوق والحريات والمحليات والأحزاب السياسية ومختلف الموضوعات التي تشغل المواطن.

مجلس الأمناء وضع المحاور في الفترة الماضية

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ مجلس الأمناء وضع في الفترة الماضية محاور تجمع كل القضايا التي تهم الشارع، وهو ما يجعل المواطن ينتظر النتائج والتوصيات.