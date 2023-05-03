أستاذ إعلام: علنية جلسة الحوار الوطني الافتتاحية تأكيد لحق الجمهور في المعرفة

قال الدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام بجامعة بنها، إن قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بأن تكون جلساته المنعقد اليوم «معلنة» وبدعوة عامة لوسائل الإعلام والصحافة، تأكيدا لحق الجمهور في المعرفة، ودليل على شفافية ووضوح الحوار الوطني، واعترافا بالدور القوي والفعال والمشاركة الفاعلة لوسائل الاعلام في مختلف القضايا والفعاليات التي تحدث.

علنية جلسة الحوار الوطني الافتتاحية

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن حضور الإعلاميين جلسة الافتتاحية للحوار الوطني لا يحتاج إلى دعوة مسبقة، وإنما بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد الصادرة من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية المختلفة، وتأتي الدعوة من الهيئة العامة للاستعلامات، إذ يأتي ذلك في إطار الشفافية لأن هذه الجلسات إن لم تكن معلنة للرأي العام، وتغطيها وسائل الإعلام عبر المنصات المختلفة تصبح بلا قيمة على الإطلاق، لأن الحق الأول للمواطن والجمهور هو حق المعرفة، والمتابعة والفرز والتقييم.

أهمية وسائل الإعلام

وأشار أستاذ الإعلام بجامعة بنها إلى أن هناك جانب آخر يمكن النظر من خلاله، هو أن ضياء رشوان المنسق العام يدرك مدى أهمية دور وسائل الإعلام في نشر المعرفة والمتابعات والتغطيات لتلك الأحداث الهامة، وذلك بصفته السابقة كنقيبا للصحفيين، ولذلك أنا أثمن هذا القرار، واعتبره بمثابة نجاح لمجلس أمناء الحوار الوطني من حيث المبدأ فيما يخص الجلسات المعلنة.