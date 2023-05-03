أخبار تهم المواطنين اليوم.. ارتفاع الحرارة وانطلاق جلسات الحوار الوطني

يشهد اليوم عددًا من الأحداث المهمة والتي تهم المواطن المصري بشكل عام وأبرز الأحداث المنتظرة اليوم نرصدها لكم كما يلي:

انطلاق الحوار الوطني

ينطلق اليوم الأربعاء أولى جلسات الحوار الوطني بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، بعد انتهاء التحضيرات اللازمة لانطلاق الحوار.

وقال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إنَّ جلسة الحوار الوطني اليوم ستكون مذاعة وسيكون هناك جلستين لمناقشة بعض المقترحات المقدمة للحوار الوطني.

تحذيرات من طقس اليوم

وحذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس اليوم الأربعاء حيث من المتوقع حدوث ارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتظل الأجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 درجة مئوية والسواحل الشمالية 30 درجة مئوية، وجنوب سيناء 33 درجة مئوية، وشمال الصعيد 35 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 37 درجة مئوية.

كما حذرت الهيئة من نشاط للرياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة وتكون الظاهرة المؤثرة صباحًا هي الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.