تعرف على جدول أعمال الحوار الوطني اليوم قبل انطلاقه

تنطلق أعمال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، اليوم، في تمام الساعة 2 ظهرًا، بقاعة «نفرتيتي» داخل قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر، ويتطلع الجميع لمعرفة جدول أعمال اليوم الأول للحوار الوطني، ويوضح التقرير التالي أبرز الجلسات والنقاشات التي يشهدها اليوم.

جلستان نقاشيتان في اليوم الأول

وحول تفاصيل اليوم الأول، فقد أكّد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أنَّه من المتوقع عقد جلستين نقاشيتين عقب الجلسة الافتتاحية، وتتناول الجلسة الأولى: «كيفية تحديد المحاور والقضايا التي توصلوا لها» وعددها 113 قضية ضمن 3 محاور في 19 لجنة، بينما تتضمن الجلسة الأخرى مناقشة مسألة «الأحزاب السياسية ودورها في الحوار الوطني وما بعد الحوار».

منح فرصة لعودة الأحزاب ومشاركتها

ويعد الحوار الوطني مساهمَا رئيسي وأساسيًا في عودة الحياة الحزبية للشارع المصري وذلك من خلال فتح باب النقاش والحوار والمشاركة للأحزاب التي تحدد ملامح الحياة السياسية، ويتيح الحوار الوطني إعطاء الأحزاب السياسية لديها فرصة لإعادة تقديم نفسها للشارع والمواطن المصري من خلال دعوة الحوار الوطني الشامل الموجه لجميع الفئات في مصر.

يُشار إلى أنّ الجلسات الخاصة بالحوار الوطني ستكون مذاعة وستحضرها وسائل الإعلام والصحف وستكون متاحة لجميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية المعتمدة في مصر، بحسب ما أعلنه المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.

وكانت إدارة الحوار الوطني قد أعلنت في بيان لها على الصفحة الرسمية للحوار، أنها بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية، يُشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني انتهى على مدار العام الماضي من كل الاستعدادات اللازمة من تشكيل اللجان وتحديد الموضوعات والشخصيات المشاركة على طاولة الحوار.