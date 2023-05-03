النائب عمرو درويش: مؤسسات الدولة جاهزة للتعامل مع توصيات الحوار الوطني

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الحوار الوطني ليس جهة تنفيذ، ولكن مؤسسات الدولة المصرية جاهزة بشكل كبير للنظر والتعامل مع التوصيات التي ستصدر عن الحوار الوطني، مشددًا على أن الحوار الوطني لن يقوم على المناظرات ولكن التوافق، وهذا مكسب كبير، وستكون مساحات النقاش مفتوحة دون حدود أو التزام أو إلزام، وسيتعامل كل طرف مشارك في الحوار الوطني بأدواته وأطروحاته وآلية تنفيذ الأفكار.

نحن أمام حوار متكامل ومنظومة متكاملة متوافقة

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميتين بسنت الحسيني ومنة الشرقاوي «نحن أمام حوار متكامل ومنظومة متكاملة متوافقة، كل شخص أو تيار أو مؤسسة أو حزب شارك في الحوار الوطني سيكون موقفه مقدرا».

الجلسات مذاعة على الهواء وهناك شخصيات كثيرة ستتحدث

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ الجلسات مذاعة على الهواء وهناك شخصيات كثيرة ستتحدث وتيارات ستدلي بآرائها، ومن المهم أن يرى المواطن كيف يتحدث المشاركون مع بعضهم وكيف هي لغة الحوار والأطروحات.