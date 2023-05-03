«التضامن» تستقبل طلبات الحصول على سيارات المعاقين.. اعرف الشروط

تستقبل مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات طلبات الحصول على سيارات المعاقين بعد تحديثات 2023، خلال الخدمات المقدمة من الدولة للمعاقين، والتى من بينها الإعفاء من الجمارك.

وفي إطار الشروط الجديدة التي أقرتها التضامن الاجتماعي للحصول على السيارة والتي تطبق بكل مديرية لاستلام طلب الحصول على سيارات المعاقين من المتقدمين.

شروط الحصول على سيارات المعاقين 2023

حددت التضامن الاجتماعي شروط الحصول على سيارات المعاقين بعدة نقاط، هي:

ألا يقل عمر المتقدم بالطلب عن 18 عاما.

أن يحمل المتقدم الجنسية المصرية.

أن يكون حامل لبطاقة الخدمات المتكاملة، ويحمل شهادة ذوي الإعاقة.

ألا تقل سعة السيارة عن 2-4 لترات، ولا تزيد عن 1600 سي سي.

توافق معدات السيارة مع إعاقة طالب السيارة وفقا لتقرير لجنة طبية.

الإقرار بعدم بيع السيارة قبل مرور 5 أعوام عن تاريخ الإعفاء الضريبي.

إجتياز الفحص الطبي، وتحديد نسبة الإعاقة، ومدى حاجة مقدم الطلب للسيارة.

تقديم تقرير طبي ومالي موضح به حالة وبيانات مقدم الطلب، والإقرار بصحة البيانات الواردة بالطلب، وأن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.

خطوات الحصول على سيارات المعاقين2023

وضمت خطوات الحصول على سيارات المعاقين 2023 وفقا لمديريات التضامن الاجتماعي:

- التوجه لإدارة التضامن الاجتماعي الأقرب لمقدم الطلب.

- تقديم الطلب متضمنا البيانات الشخصية صحيحة وتشمل الرقم القومي، ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة وتحديد الحالة الاجتماعية، والعنوان، والوظيفة، ونوع الإعاقة، وتقرير طبي موضح به نوع الإعاقة.

أماكن الفحص الطبي بسيارات المعاقين 2023

ويمكن لطالبي سيارات المعاقين 2023 إجراء الفحص الطبي في عدة أماكن بالمحافظات حددتها مديرية التضامن الاجتماعي:

الإدارة العامة للمجلس الطبي بمحافظة القاهرة

المجلس الطبي العام بمحافظة الإسكندرية

المجلس الطبي العام بمحافظة سوهاج.

حالات الوصاية بسيارات المعاقين 2023

وفقا لمديريات التضامن الاجتماعي بشروط سيارات المعاقين 2023 فإنه لا يحق لمن دون 18 عاما تقديم طلب الحصول على سيارة، ولكن يمكن تقديم للأطفال بواسطة ولي الأمر، ولمن تمنع إعاقتهم من الأهلية، فيمكن لولي الأمر تقديم طلب حصول على سيارة، وتحديد به بيانات ولي الأمر وبطاقة رقم قومي ساري، واسم ذوى الإعاقة المقدم الطلب باسمه.

ويحدد بالطلب تاريخ ومكان الفحص الطبي، والجمارك التي يرغب بالحصول على سيارة منها، مع الإقرار بصحة البيانات الواردة.