تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتمّ تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و695 شاحنة و83 سيارة، وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 329 شاحنة و 56 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 366 شاحنة و27 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة ومغادرة السفينة بوسيدون إكسبريس، فيما شهد الميناء أمس، وصول السفينة بوسيدون إكسبريس ومغادرة السفينتين أمل ودليلة، كما تمّ تداول 2450 طن بضائع عامة ومتنوعة و230 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية وصول وسفر، للسفينتين أيلة وسينا وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2050 راكبًا بموانيها.