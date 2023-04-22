تداول 36 ألف طن بضائع متنوعة في مواني البحر الأحمر اليوم

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، اليوم ثاني أيام عيد الفطر، عن تداول 36 ألف طن بضائع عامة بمواني البحر الأحمر، ووصول 31500 طن الومنيوم عبر ميناء سفاجا.

10 سفن على أرصفة المواني

وأعلن المركز الإعلامي أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني البحر الأحمر 10 سفن، وتم تداول 36000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 421 شاحنة و21 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 32000 طن بضائع، 267 شاحنة و19 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 154 شاحنة و2 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، ثاني أيام العيد، لاستقبال السفينة HANDY STRANGER وعلى متنها 31500 طن ألومنيوم قادمة من السعودية، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة.

تدول 3800 طن بضائع

كما تم تداول 3800 طن بضائع و280 شاحنة بميناء نويبع، حيث يشهد الميناء منذ الأمس رحلات مكوكية «وصول وسفر» لثلاث سفن وهي آيلة وبريدج وسينا.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1000 راكب بموانيها.