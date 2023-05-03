فصل التيار الكهربائي في 6 مناطق بمدينة دهب السبت المقبل

أعلنت الصفحة الرسمية لمدينة دهب بجنوب سيناء، قطع التيار الكهربائي في 6 مناطق بالمدينة، السبت المقبل.

وذكر البيان المنشور اليوم الأربعاء، على الصفحة الرسمية لمدينة دهب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه سيجري فصل التيار الكهربائي يوم السبت المقبل، في منطقة اللاجونا، وعمل صيانة للمحولات والموزعات في إطار تنفيذ برنامج الصيانة الدورية الذي تقوم بب هندسة الكهرباء بدهب بالتنسيق مع مجلس المدينة.

أكشاك منطقة اللاجونا

وأوضح اللواء أحمد جميل رئيس مدينة دهب، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ برنامج الصيانة السبت المقبل قاصر على منطقة اللاجونا، حيث يجري قطع التيار الكهربائي عن المنطقة الساعة السابعة صباحًا وحتى العاشرة صباحًا، وسيجري فصل التيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات عن المناطق التالية:

1 - كشك اللاجونا.

2- كشك تقسيم البنك الأهلي.

3- كشك بنك مصر.

4- كشك أحمد صادق.

5- كشك الآبار.

تقنين الأوضاع

وأكد أنّ أعمال لجان تقنين الأوضاع تتم طبقًا للقواعد والشروط التي وضعتها المحافظة، مشيرًا إلى أنّ ملفات التقنين يجري فحصها من قبل اللجنة المشكلة لتسلم وفحص أوراق المتقدمين، وجرى نشر أسماء المواطنين المطلوب منهم بعض الأوراق لاستكمال ملف التقنين عبر الصفحة الرسمية للمحافظة بـ«فيسبوك».