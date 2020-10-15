محافظ جنوب سيناء: توصيل التيار الكهربائي لـ20 تجمع بدوي بسانت كاترين

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، اللقاء الأسبوعي بالمجموعة الاقتصادية، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، وعدد من مديري الإدارات، لمتابعة الموقف الأخير للخطة الاستثمارية الجديدة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جاري توصيل التيار الكهربائي لـ20 تجمع بدوي، مرورًا بمنطقة وادي فيران حتى مدينة كاترين، وطالب الإدارة العامة للشؤون المالية بوضع آلية لتسوية بعض الماليات المتأخرة لشركة الكهرباء، طرف إدارة الموازنة بالديوان العام.

وناقش المحافظ الموقف التنفيذي لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة شرم الشيخ، واستكمال تطوير منطقة حمام موسى بمدينة الطور بتكلفة 47 مليون جنيه، ضمن المرحلة الثانية لتطوير المدينة، بعد توقف أعمال التطوير لمدة عام، وتطوير وازدواج الطريق المؤدي إليها بطول 3.6 كيلو مترا.

وقال المحافظ، إن منطقة حمام موسى ليست منطقة للاستشفاء فقط، ولكن لها مكانة دينية وقدسية؛ إذ مر بها نبي الله موسى عليه السلام وقومه، هاربا من فرعون وجيشه، ليبقى هذا المكان شاهدا على معجزة من معجزاته، مشيرا إلى تفجر عيون المياه، أسفل جبل حمام موسى، لذلك يعد هذا المكان من الأماكن التاريخية المقدسة، حيث عاش سيدنا موسى وقومه هناك، ودعا أن تكون المياه شفاء وسلام لمن يزور هذا المكان المقدس، ويدعو لتحقيق أمنياته.

وأوضح اللواء خالد فودة، أنه جاري تطوير شبكات الصرف الصحي بجميع مدن المحافظة، لاستيعاب الكثافة السكانية والتوسعات العمرانية.