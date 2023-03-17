افتتاح مسجد الهدى في مدينة دهب تزامنا مع احتفالات جنوب سيناء بالعيد القومي

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مسجد الهدى بمدينة دهب أصبح من أحد أهم المساجد على مستوى المحافظة، حيث جرى تطوير المسجد في وقت قياسي، مؤكدا أن العمل كان ليلا ونهارا من أجل افتتاح المسجد في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يواكب عودة طابا إلى مصر عام 1989.

جاء ذلك خلال افتتاح مسجد الهدي بمدينة دهب، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس محسن حامد رئيس جهاز تعمير سيناء، والسيد عوض عضو مجلس النواب.

صلاة الجمعة في مسجد الهدى

أقيمت صلاة الجمعة في مسجد الهدى بدهب، بحضور ما يقرب من 1500 من القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء، وألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بعنوان «الدين الإسلامي دين الإنفاق والسخاء»، وأهمية العطاء للفقراء لأن لهم حق في الطعام والشراب كما جاء في القرآن الكريم.

وهنأ خلال الخطبة، القيادة السياسية بالعيد رقم 34 لعودة طابا، الذي يعتبر عيدا لمصر كلها وليس مقتصرا على محافظة جنوب سيناء، خاصة أن مدينة طابا هي قطعة أرض تحررت بعد احتلال 6 سنوات عن طريق معركة التحكيم الدولي، أثبتت قدرة الفريق المصري على العمل والوصول إلى الحقيقة المدعمة بالأدلة، بالتعاون مع مشايخ سيناء لإثبات أحمد يا مصر في طابا.

تكلفة الإنشاء 13 مليون جنيه

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن كل مدينة من مدن المحافظة بها مسجد أو أكثر من المساجد الكبيرة التي جرى افتتاحها الفترة الماضية في المناسبات القومية، مشيرا إلى أن مسجد الهدى مقام على مساحة 5000 متر مربع، 1250 متر مربع مصلي للرجال والسيدات، بالإضافة إلي منطقة خلفية عبارة عن غرف إدارية وسكن للإمام، دار تحفيظ القرآن، بالإضافة إلى إنشاء منطقة لاند سكيب تحيط بالمسجد.

وقال إن تكلفة الأعمال بلغت 13 مليون جنيه مناصفة بين وزارة الأوقاف وجنوب سيناء، واستغرقت فترة العمل 7 شهور فقط.