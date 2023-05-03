ضبط شخصين بتهمة غسل 7 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، بتهمة ممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، ومحاولتهما غسل متحصلات النشاط الإجرامى عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدّرت أفعال الغسل التي نفذوها بـ7 ملايين جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.