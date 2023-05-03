نصائح لعبور السكة الحديد لتجنب حوادث القطارات.. «سلامتك تهمنا»

تحرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على سلامة المواطنين دومًا، سواء على مستوى المسافرين من مستقلي القطارات، أو على مستوى المواطنين بشكل عام أثناء التعامل مع مرفق السكة الحديد، بتحذيرهم من تجنب السلوكيات الخاطئة لتفادي الخطر وتجنب وقوع الحوادث.

وتحت شعار «سلامتك تهمنا» نشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليمات جديدة مرتبطة بسلوكيات خاطئة يرتكبها المواطنون أثناء التعامل مع مرفق السكة الحديد، قد تعرضهم لحوادث خطير أو تعيل مسير القطارات.

نصائح لعبور السكة الحديد

ونصحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتخلي عن السلوكيات السلبية أثناء عبور السكة الحديد، واتباع الإرشادات التالية:

- استخدام الأنفاق والكباري للتنقل بين الأرصفة وعدم عبور السكة حتي لا تعرض حياتك للخطر.

- اسلك الطريق الشرعي واعبر السكة من المنافذ المخصصة للعبور، حرصًا على سلامتك وأمان مركبتك.

- اختار المسار القانوني حتي لا تكون النتائج سيئة

- لا تستخدم المعابر غير الشرعية حتى لا تعر حيان للخطر.

سلوكيات خاطئة من المواطنين تعرضهم للخطر

ويسلك بعض المواطنين أثناء عبورهم السكة الحديد طرق غير معدة لذلك، بالسير على خطوط السكة الحديد نفسها وعدم استخدام المعابر المخصصة، سواء كانوا يترجلوا مشيًا على الأقدام، أو يستقلون سياراتهم الخاصة، أو مركبات ووسائل أخري لنقل بعض الأشياء، وقد تتعرض هذه المركبات لاعطال وتتوقف أثناء العبور مسببة مشاكل لمالكها وللسكة الحديد وقد تكون في كثر من الأحيان سبب لحصد الأرواح.