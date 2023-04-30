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البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار الثلاثاء المقبل

كتب:

وليد عبد السلام
03:39 م | الأحد 30 أبريل 2023
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري، أنه سيطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار، يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023 بالتنسيق مع وزارة المالية. 

وتتراوح مدة إصدار أذون الخزانة بين ثلاثة أشهر وسنة، وتتميز أذون الخزانة مقارنة بسهولة التصرف بها دون أن يتعرض حاملها لخسائر.

طرح مزاد لأذون خزانة

وكان البنك المركزي المصري، طرح مزاد لأذون خزانة بقيمة مليار دولار لأجل عام في يوم 6 فبراير الماضي، وبلغ عدد العروض 26 عرضًا بقيمة إجمالية 1.296 مليار دولار، وفقا لموقع البنك الإلكتروني.

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، اجتماعها الثالث خلال 2023، يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، لبحث مصير سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة على الإيداع والإقراض.

قرار رفع أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، وذلك للمرة الأولى في عام 2023، بعد تثبيتها في أول اجتماعاتها خلال فبراير الماضي.

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بقلم وليد عبد السلام