حسام صالح: قناة «إكسترا لايف» مهمتها نقل فعاليات جلسات الحوار الوطني

أعلن المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن انطلاق قناة «إكسترا لايف».

وكتب حسام صالح في منشوره: «انطلاق قناة إكسترا لايف أحدث إصدارات القنوات الإخبارية للشركة المتحدة لنقل فعاليات جلسات الحوار الوطني، مهمتها بشكل رئيسي نقل فعاليات جلسات الحوار الوطني، والتي تبدأ اليوم 3 عصرًا بكل التفاصيل والمناقشات التي تشهدها الجلسات الحوارية بين مختلف القوى السياسية والحزبية، إكسترا لايف تردد 12092».