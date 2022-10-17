عمرو خليل: «القاهرة الإخبارية» و«إكسترا لايف» تطور كبير في المشهد الإعلامي

قدم الإعلامي عمرو خليل، التهنئة للإعلامي أحمد الطاهري رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لقرب انطلاق قناة «إكسترا لايف»، قائلا: «خلال ساعات سنكون على موعد مع تطور كبير في المشهد الإعلامي ليس في مصر فقط ولكن في المنطقة والعالم».

القاهرة الإخبارية ستصل لأبعد مدى

وعمن قناة القاهرة الإخبارية، أضاف عمرو خليل، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، أن هناك حالة من الارتياح والقادم أفضل في وجود أداة وقناة تتمتع بالمصداقية والحداثة، ولديها الإمكانيات بالوصول لأبعد مدى يمكن الوصول إليه في الإعلام المصري، نظرا لأن قوة تأثير الإعلام ليس فقط في المحيط الضيق الخاص بالمجتمعات، ولكن ما وراء المجتمعات أو في المحيط الإقليمي، .

وتابع: «سعداء بالحدث الإعلامي المصري والعربي والإقليمي الكبير من خلال قناة القاهرة الإخبارية، إضافة لقناة إكسترا لايف، والتي سينطلق خلال ساعات البث التجريبي، والموقع الإلكتروني الخاص بها».

مكاتب المراسلين في أكثر من 30 دولة

وواصل: «مكاتب المراسلين لقناة القاهرة الإخبارية ستكون في أكثر من 30 دولة حول العالم، وفي الغالب سيكونون صحفيين من أهل هذه الدول، وسنعرف من خلالهم كل كبيرة وصغيرة في المستجدات والأحداث التي تحدث في العالم من حولنا».