«المالكي» يشكر مصر والسعودية على جهودهما في إجلاء الجالية الفلسطينية من السودان

وجّه وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الأربعاء، الشكر إلى مصر والسعودية، على الجهود والتسهيلات التي قدماها من أجل إنجاح عملية إجلاء أبناء الجالية الفلسطينية من السودان عبر أراضيهما، وصولا إلى أسرهم وذويهم في الوطن والشتات.

وبعث المالكي رسالتي شكر إلى نظيريه المصري، والسعودي، ومن خلالهما إلى قيادتي البلدين الشقيقين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، على جميع المواقف والجهود الداعمة لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه في المحافل الدولية كافة.