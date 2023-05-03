الحكومة تحدد سعر ضمان توريد القطن بـ5500 جنيه لطويل التيلة و4500 للمتوسط

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام، بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إنّ هذا السعر سيمثل الحد الأدنى الذي لن يقل عنه سعر التوريد، على أن يكون الاستلام في حينه بسعر المنظومة إن زاد عن سعر الضمان، لافتا إلى أنّ الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تلتزم بتنفيذ ذلك.

يأتي القرار في إطار جهود الدولة المصرية وحرصها على تشجيع ودعم الفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.