«الزراعة» تُحدد الخريطة الصنفية لمحصول القطن في المحافظات 2023

أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار الوزاري رقم 112 لسنة 2023، بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن المصري لموسم 2023، والذي تضمن تحديد الخريطة الصنفية للقطن في المحافظات منعا لخلط الأصناف والمحافظة على جودتها، والتي تم تحديدها وفقا لقدرة كل محصول على تحمل الظروف المتباينة بين شمال البلاد وجنوبها.

وحدد القرار الوزاري الصنف «إكسترا جيزة 92»، ليُزرع بمحافظة دمياط بأكملها، عدا المساحات المُتعاقد عليها من أصناف «إكسترا جيزة 45»، و«إكسترا جيزة 87»، و«إكسترا جيزة 93»، و«إكسترا جيزة 96»، وبعد تحقيق مسافات العزل، بينما يُزرع من أصناف التعاقد المذكورة أي مساحات يتم التعاقد عليها كزراعات عضوية بعد موافقة معهد بحوث القطن وتحت إشرافه بأماكن أخرى بخلاف ما ذكر وبعد تحقيق مسافات العزل.

أما صنف القطن إكسترا جيزة 96 فيُزرع بنطاق محافظة كفر الشيخ بمركزي فوه ومطوبس، إضافة إلى الكردونات الخاصة بها، أما صنف «سوبر جيزة 94» فيُزرع بمحافظة كفر الشيخ بأكملها عدا مراكز فوه ومُطوبس و الكردونات الخاصة بها ايا كان موقعها، كما يزرع بمحافظة الغربية بأكملها، والدقهلية بأكملها، والشرقية بأكملها، وبورسعيد بأكملها، والإسماعيلية بأكملها.

كذلك قررت وزارة الزراعة تحديد نطاق زراعة الصنف «سوبرجيزة 97» ليزرع بمحافظة القليوبية بأكملها، والمنوفية بأكملها، أما سوبر جيزة 86 فيُزرع بمحافظة البحيرة بأكملها والاسكندرية بأكملها ويزرع الصنف «جيزة 95 » في كامل المساحات بمحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج بأكملها ماعدا مركز دار السلام، كما يزرع صنف «جيزة 98»، بمحافظة سوهاج بمركز دار السلام فقط.

وشدد القرار على عدم زراعة أي من أصناف القطن فى نطاق كيلو متر واحد من حدود مُرتب القطن لزراعات مزارع الوزارة إذا كان الصنف مُغايرا أو كانت لا توجد بذرة كافية للزراعة من الصنف المُنزرع بمزارع الوزارة لحماية مزارع الوزارة حتى ولو أدى ذلك لحظر كامل للزراعة فى نطاق الكيلو متر.