10 توصيات لزيادة إنتاج محصول القطن.. بينها اختيار الصنف المناسب للتربة

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، إن أفضل موعد لزراعة محصول القطن يبدأ من منتصف شهر أبريل حتى منتصف شهر مايو، وهو الأمر الذي يجعل إنتاجية محصول القطن أفضل، وتحقق عائدا كبيرا للمزارعين.

توصيات لزراعة القطن الجيد

وأضاف «أبواليزيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب على مزارعي القطن بمحافظات الوجهين البحري والقبلي اتباع التوصيات التالية ليتمكنوا من جني محصول القطن بإنتاجية كبيرة، وهي كالتالي:

- إعداد الأرض للزراعة وحرقها 3 مرات، مع إضافة سماد السوبر فوسفات عقب الحرث وقبل التخطيط.

- يجب التخطيط للأرض من الشرق إلى الغرب أو من بحري إلى قبلي، على أن تتم الزراعة على الريشة القبلية أو الشرقية من الحقل.

- التخطيط بمعدل 11 خطا في كل قصبتين، وفي الأراضي الملحية والرملية والضعيفة تكون من 12 حتى 13 خطا، وفي الأراضي عالية الخصوبة يكون بواقع 10 خطوط في القصبتين.

- كما يتم خلط البذرة بالمطهرات الفطرية قبل الزراعة، علاوة على الزراعة في «جور» على مسافات بين 25 و30 سم، مع وضع من 7 حتى 10 بذور داخل الجورة الواحدة، كما تتم الزراعة في الثلث العلوي من الخط، أما في الأراضي التي بها نسبة ملوحة عالية تكون الجور في الثلث السفلي من الخط.

- يجب متابعة إنبات القطن، وفي حالة تأخير الإنبات يتم الري بشكل خفيف «رية الغسيل»، وتكون خلال الفترة بين 10 و12 يوما من وقت الزراعة.

- يجب سرعة التخلص من بقايا المحصول السابق والإخلاء المبكر للأرض والخدمة الجيدة لمحصول القطن، مع إعطاء الأرض فترة للتشميس عقب الحرث لا تقل عن 15 يوما.

- يجب اختيار صنف تقاوي القطن الموصي به بما يناسب كل تربة.

- بجب التخلص من الحشائش على جانبي الحقل المنزرع للقطن، حيث أنها تكون بيئة للآفات الحشرية والمرضية الضارة للمحصول.

- يجب الزراعة المبكرة من خلال تقاوي معتمدة من الجمعيات الزراعية، ومراكز البحوث الزراعية.

- يجب تطهير المصارف والاهتمام بالصرف الجيد للحقل المنزرع لمحصول القطن.

أفضل أصناف تقاوي القطن

وأشار أيضاً أن أفضل 5 أصناف تقاوي القطن هي «جيزة 96، جيزة 97، جيزة 94، جيزة 95، جيزة 86»، وهي من الأقطان طويل التيلة وفائق الطول، وتعطي متوسط إنتاجية ما بين 12 حتى 14 قنطار قطن لكل فدان منزرع من القطن.