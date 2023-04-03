بحوث القطن يصدر توصيات زراعية للمحاصيل خلال شهر أبريل

أصدر معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب اتباعها من مزارعي محصول القطن خلال شهر أبريل الجاري.

وأكد المعهد في توصياته، لشهر أبريل، ضرورة إجراء عملية العزيق البسيطة المعروفة بالخربشة بعد ظهور البادرات لسد الشقوق في التربة والتخلص من الحشائش.

ضرورة الترقيع فى حالة غياب بعض الجور ببذرة من نفس الصنف

ولفت المعهد لضرورة الترقيع فى حالة غياب بعض الجور ببذرة من نفس الصنف، مع إعطاء رية المحاياة بعد 21 يوم من رية الزراعة الأولى، أما إذا كانت زراعة القطن بعد محصول الأرز أو تم إعطاء رية غسيل أو سقوط أمطار فتعطى رية المحاياة بعد 4إلى 5 أسابيع فقط.

وشدد المعهد في توصياته الفنية على ضرورة إجراء العزيق للتخلص من الحشائش وتسليك الخطوط قبل الرى والتسميد، مع إجراء الخف عند ظهور الورقة الحقيقية الثانية على أن يتم الخف مرة واحدة على أقوى نباتين بالجورة.

مقرر السماد الأزوتى يختلف تبعا لنوع التربة والمحصول السابق

وعن التسميد، أوضح المعهد أن مقرر السماد الأزوتى يختلف تبعا لنوع التربة والمحصول السابق والصنف المنزرع، مع إضافة السماد الآزوتى بمعدل 60 وحدة أزوت على دفعتين الأولى بعد الخف مع الرية الأولى والثانية مع الرية التالية على أن ينتهي التسميد الآزوتى قبل التزهير.

وتستعد مصر لزراعة ما يقرب من نصف مليون قطن خلال الموسم الحالي في إطار خطة الدولة للنهوض بالقطن المصري وما تم تشييده من مصانع للغزل والنسيج قادرة على استيعاب المنتج المحلي.