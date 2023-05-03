مطروح تستقبل وفدا علميا من جامعة دمياط.. زيارة مناطق سياحية ومشروعات

استقبلت محافظة مطروح وفد الرحلة العلمية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس كلية الآداب جامعة دمياط في إطار زيارتهم للمحافظة لربط الجانب الأكاديمي بالجانب الميداني ومساعدة الطالب على اكتساب المعارف المختلفة والخبرات الميدانية والمهارات الفنية بما يساهم في النمو المهني للطالب من خلال الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

تسهيل مهمة الوفد العلمي لزيارة المناطق السياحية المختلفة

وقال محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح، إن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه بتسهيل مهمة الوفد العلمي لزيارة المناطق السياحية المختلفة، وجري التنسيق مع مراكز المدن بالحمام والعلمين الضبعة ومدينة مرسى مطروح لزيارة الوفد لعدد من المزارات السياحية للتعريف بمقومات المحافظة السياحة وربط الجانب العلمي بالترويج السياحي للمحافظة وإعداد برنامج سياحي لهم ضم زيارة متحف العلمين، ومقابر الكومنولث، ومتحف روميل، ومزار حماما كليوباترا وهضبة عجيبة، وجولة سياحية بشواطئ مطروح الساحرة وإهداء أعضاء الوفد كتيبات سياحية تعريفية للمحافظة ومرافقتهم لشرح الكثير من تاريخ المحافظة وطابعها المتميز وما تحتويه مطروح من مقومات سياحية جعلتها محط أنظار العالم ووجهه سياحية متميزة داخليا وخارجيا.

مشروعات توليد الطاقة الشمسية ومحطات تحلية المياه

وأضاف مدير عام السياحية ببيان أن الرحلة العلمية لطلاب جامعة دمياط تضمنت زيارة لمركز بحوث الصحراء بحضور الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح وعمل ندوة علمية بالمركز لتعريف الطلاب بالمشروعات والأنشطة المختلفة فى التنمية الزراعية و محطات توليد الطاقة الشمسية لتشغيل محطات تحلية المياه والقيام بجولة تفقدية للمركز للتعرف عن قرب على مجالات التنمية المستدامة بموارد مطروح والجهود المبذولة مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح لتحقيق رؤية مصر 2030 والتي تشمل التنوع البيولوجي لمواجهه التحديات العالمية ومشاركة المحافظة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء التى تتناسب مع البيئة والتغيير المناخي.

وأشاد الوفد وأعضاء هيئة تدريس جامعة دمياط بمقومات مطروح السياحية موجهين الشكر لمحافظ مطروح على تقديم أوجه الدعم للوفد بجانب مجهوداته التنموية والجهود المبذولة على أرض المحافظة فى كافة المجالات والاهتمام بالقطاع السياحي لوصول المحافظة للمكانة التي تستحقها نظرا للمقومات الفريدة التي تمتلكها والتنوع الفريد بالمحافظة سياحيا وأثريا وبيئيا يؤهلها على وضعها على خريطة السياحة العالمية.

الرحلات العلمية في مطروح

ومن جانبه أكد محافظ مطروح على ترحيب المحافظة التام لاستقبال الرحلات المتنوعة فى المجال العلمي والسياحي من مختلف الجامعات المصرية وإعداد برامج سياحية علمية للاستفادة مما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية ومحميات طبيعية والبيئة الصحراوية.