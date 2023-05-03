«تعليم مطروح»: ختام جميع الأنشطة بالمدارس والاستعداد للامتحانات في 6 إدارات

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، ختام الأنشطة المختلفة في جميع المدارس على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية في الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة، والاستعداد حاليًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني في مختلف المراحل التعليمية التي تبدأ الأسبوع المقبل، ومتابعة المدارس من خلال المرور والمتابعة بالمديرية والموجهين العموم.

معرض ختام الأنشطة التربوية بمطروح

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأربعاء، معرض ختام الأنشطة التربوية للعام الدراسي 2022/2023 الذي أقيم بمجمع عادل الصفتي الابتدائي بإدارة مطروح التعليمية، وذلك بمشاركة طلابية من مختلف المدارس بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وهدى إبراهيم مدير عام الشؤون التنفيذية وموجهي العموم في جميع الأنشطة التعليمية.

وأكد وكيل تعليم مطروح في بيان، أنه جرى عقد اجتماع بديوان عام محافظة مطروح خلال الساعات الأخيرة مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لمتابعة استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جميع المدارس على مستوى المحافظة بمراحلها المختلفة، من الابتدائي وحتى الثانوي على هامش مشاركة الوزير في ختام أوليمبياد المحافظات الحدودية الذي أقيم في مطروح.

كما تابع وكيل تعليم مطروح، أركان معرض ختام الأنشطة التعليمية وتفقد الجوانب المتنوعة به التي اشتملت على أنشطة متنوعة لرياض الأطفال والاقتصاد المنزلي والتربية الاجتماعية والمكتبات والمجال الصناعي والتربية الزراعية والصحافة المدرسية والتربية الفنية والوسائل التعليمية والتعليم الفني ممثلا في أنشطة مدرسة مطروح الفنية بنات، مشيدًا بالمعروضات الصحفية والمكتبية والرسومات الفنية والمشغولات اليدوية وأنشطة التربية الاجتماعية ورياض الأطفال، التي ألقت الضوء على المشروعات القومية التي تُجرى بأنحاء مصر لتبصير الطلاب بأهمية هذه المشروعات.

اكتشاف المواهب الطلابية

وقدم وكيل تعليم مطروح، الشكر لمدير عام الشؤون التنفيذية وموجهي عموم الأنشطة على جهود الأعمال وحسن تنظيم وإعداد المعرض، مثمنًا الأداء الفعال والتفعيل المتميز للأنشطة التربوية على مدار العام الدراسي، إيمانًا بأهميتها في اكتشاف المواهب الطلابية في كافة المجالات والمساهمة الإيجابية في صقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم الإبداعية بما يفيدهم في الحياة المستقبلية عمليا وعلميًا.