ما هي مطالب أهالي مطروح في لقاء مستشار الرئيس؟.. أهمها تقنين الأراضي

مكاسب عديدة لأهالي مطروح خلال زيارة اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، والتي استمرت على مدار يومين، على هامش انعقاد أوليمبياد المحافظات الحدودية والتي استضافت فعاليات ختامها في 12 لعبة مختلفة محافظة مطروح بتنظيم من خلال وزارة الشباب والرياضة، والتقى أهالي مطروح معه وجرى رفع جميع الطلبات التي تهم المواطنين على مستوى المحافظة لإيجاد حلول لها.

وجرى عقد لقاء شعبي، مساء الثلاثاء، في قاعة المؤتمرات بمحافظة مطروح بحضور مستشار الرئيس للمناطق النائية والحدودية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح ولفيف من نواب مطروح وعمد ومشايخ وشباب قبائل مطروح والشباب، وجرى خلاله حوار مفتوح بين الجميع استمع خلاله مستشار الرئيس إلى طلبات أبناء المحافظة لحلها.

ما هي أهم طلبات أهالي مطروح لمستشار الرئيس؟

ورفع العمدة خير رسلان الكميلي رئيس مجلس عمد ومشايخ جميع قبائل مطروح خلال حديثه في اللقاء جميع طلبات أهالي محافظة مطروح في المراكز والمدن أمام مستشار الرئيس للمناطق النائية والحدودية وأهمها كالتالي:-

- الإسراع في تقنين أوضاع أراضي وضع اليد وذلك تحقيق الاستقرار الكامل لأهالي مطروح وذلك وفقا للقانون 144 لسنة 2017.

- العمل على فتح باب التقنين لتمليك الأراضي المقام عليها مبانٍ والأراضي الزراعية.

- ضخ المزيد من كميات المياه في مطروح وتوفير احتياجات المياه للأهالي، خاصة في عاصمة المحافظة مدينة مرسى مطروح، في ظل أعمال التوسعة التي تجري على الطريق الدولى الساحلي من الضبعة حتى مرسى مطروح، وسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء محطة تحلية مياه البحر «الرميلة 4».

- سرعة القيام باعتماد الأحوزة العمرانية في القرى والمدن والتي لم يتم البت فيها بنطاق المحافظة.

- طرح مقترح بزيادة تمويل صندوق تنمية الثروة الحيوانية والمراعى الذى تشرف عليه المحافظة لـ10 ملايين جنيه، وذلك مما يساهم في المزيد من تحقيق التنمية في قطاع الثروة الحيوانية ومنها للحفاظ على سلالة أغنام البرقي التي تشتهر بها مطروح، خاصة وأن هذا القطاع الحيوي يعد من أهم المصادر المدرة للدخل لأهل مطروح.

- العمل على توصيل المرافق والبنية التحتية في التجمعات السكانية في المناطق المدرجة ضمن الـ707 آلاف فدان والتي جرى نقل تبعيتها مؤخرا من محافظة مطروح إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ما يحقق الخدمات التي يحتاجها أهالي مطروح.

رفع الطلبات إلى القيادة السياسية

وأكد محافظ مطروح لـ«الوطن» إهتمام الدولة بمحافظة مطروح، ورفع مستشار الرئيس للمناطق النائية والحدودية جميع طلبات أهالي مطروح إلي القيادة السياسية مما يحقق مكاسب للمحافظة وأبنائها باستمرار الدعم لهم في مختلف القطاعات والعمل علي تحقيق جميع الطلبات والإستمرار أعمال التنمية الشاملة بمطروح.