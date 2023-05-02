وزيرا الشباب والتعليم ومحافظ مطروح يفتتحون مشروعات بمطروح

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للمناطق النائية والحدودية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة مسرح مديرية الشباب والرياضة، وافتتاح الملعب المتعدد بمركز شباب مطروح وعدداً من الأنشطة الرياضية والشبابية بالمحافظة، بحضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة ولفيف القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، مجددًا تأكيده على الاهتمام بتطوير البنية التحتية بمراكز الشباب وكافة المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

العرض المسرحي لأندية السكان

وتابع وزير الشباب والرياضة والمسئولين، العرض المسرحي لأندية السكان، وزيارة مركز التخاطب والتكامل الحسي، ختام منافسات السلة بالأولمبياد الحدودية.

مراكز التخاطب والتكامل الحسي

وأكد وزير الشباب والرياضة، اليوم، خلال زيارته في مطروح ببيان أن مراكز التخاطب والتكامل الحسي تم تجهيزها داخل مراكز الشباب بأحدث الأدوات والأجهزة لتقديم جلسات وخدمات تنمية المهارات لذوي القدرات والهمم من أصحاب مشكلات التوحد، تـأخر الكلام ومشاكل النطق، اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، صعوبات التعلم وتعديل السلوك، وتزويد تلك المراكز بغرف تنمية مهارات، تكامل حسي، تنمية تخاطب، بالإضافة إلى أن أندية السكان تهدف لرفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الإنجابية وصحة المراهقين، ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وزواج الأطفال وتنظيم الأسرة.

قوافل السعادة للنشء

وخلال الجولة في محافظة مطروح تابع وزير الشباب والرياضة قوافل السعادة للنشء ومعرض الهوايات الإنتاجية والتأهيل المهني، فعاليات اتحاد الاتحادات النوعية ومنها الأنشطة الرياضية لاتحاد الرياضة للجميع، أنشطة اتحاد الرياضة المدرسية واتحاد اللياقة البدنية، ختام دوري المصالح الحكومية، ومشروع ألف بنت ألف حلم، وخماسيات كرة القدم، الدورة التدريبية للتمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة لأبناء المحافظات الحدودية، والتدريب النظري للدورة التدريبية للإسعافات الأولية لفرق الجوالة.

انت الأغلى

وشملت الجولة تفقد برنامج انت الأغلى للنشء المدرسي، الذي يهدف لترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء بالمحافظات الحدودية، ويتخلله ورش عمل وأنشطة ثقافية وفنية واجتماعية ورياضية بالتعاون مع مبادرة أثر التطوعية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

أنشطة لتنمية مهارات الشباب

ووجه محافظ مطروح الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على التعاون والتنسيق والدعم المستمر للارتقاء بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة وتفعيل العديد من الأنشطة والفعاليات الهادفة لتنمية مهارات الشباب وخلق جيل قادر على أحداث التنمية المنشودة.