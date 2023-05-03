ضياء رشوان: لا يوجد خط أحمر بالحوار الوطني سوى الدستور والقانون

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه لا يوجد أي خط أحمر واحد على أي نوع من الطروحات في الحوار الوطني، إلا ما يقتضيه الدستور والقانون، ولكل منا أن يطرح ما يريد ويقول ما يريد في حوار وطني يتطلع إلى بدائل مدروسة وملموسة.

رشوان: نسعى لصياغة بدائل ومقترحات تشريعية وتنفيذية

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني ليس لتبادل الهجمات أو الاعتراضات، ولكن من حقنا جميعا ولدينا نسبة كبيرة من المعترضين على سياسات تجرى في مصر، وهذا حقهم، لكن الحوار الوطني متوجها نحو صياغة بدائل إما في شكل مقترحات تشريعية أو تنفيذية، مشددا: «لا خط أحمر سوى الدستور والقانون».

رشوان يكشف عن المستبعدين من الحوار

وأوضح أنه لا اشتراك بالحوار الوطني لفئتين؛ أولهما من مارس العنف وحرض عليه وشارك فيه أو يرفض دستور البلاد، وهؤلاء خارج شرعية الدستور والدولة، وبالتالي هم ليسوا معنا في هذا الحوار، أما بالنسبة لمجلس أمناء الحوار الوطني فقد اتفق بالإجماع على استبعاد 3 قضايا من الحوار الوطني باعتبارها قضايا مجمع عليها تقريبا، وهي لا مساس بالدستور المصري القائم الآن، بل انصياع كامل لكل مواد هذا الدستور، والسياسة الخارجية المصرية أهدافها متفق عليها بالإجماع، والدولة المصرية تجتهد بكل ما تملك في كل التطورات الإقليمية وآخرها ما يشهده العالم العربي الآن، فمتفق على أنه لا نقاش على السياسة الخارجية، وثالثا الأمن القومي الاستراتيجي، وهناك ثقة تامة من الجميع في كيفية إدارة هذا الملف من القوات المسلحة المصرية.