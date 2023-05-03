ضياء رشوان في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني: «أرى الأمة كلها أمامي»

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني لا يكتمل ولا يبدأ ولا ينتهي إلا بحضراتكم.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني، «إن كان لأحدكم نصيب أن يقف مكاني لكي يرى ما أرى الآن، أرى الآن الأمة كلها وهذا البلد كما يجب أن يكون، هذا البلد المتنوع، والذي أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته، وقال إن به من الغنى والاختلاف ما يجعله قادرا على أن يفرز من البدائل المدروسة والملموسة ما يحقق لنا مستقبل أفضل».

وتابع: «لن أرحب بكم ولا أستطيع أن أرحب بمن هم أصحاب المكان، ولكن لدي بعض الكلمات تتعلق بالحوار وبمساره وبمحدداته».