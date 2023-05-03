أمين «حماة الوطن» بالإسكندرية: الحوار الوطني اختبار حقيقي لجميع القوى

قال محمد مجاهد، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية، إن انطلاق الحوار الوطني يمثل خطوة فارقة في تاريخ الوطن، ستحدث زخمًا وحراكًا سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة.

وأضاف «مجاهد»، في بيان، أن مشاركة كافة الأطياف والأحزاب والقوى السياسية المعارضة يؤكد عدم وجود خطوط حمراء وجدية الحوار وأن الدولة عازمة على إنجاح الحوار الوطني والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ في كافة المجالات.

مجاهد: الحوار الوطني سيكون مثمرا

وأشار إلى أن حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي سيكون له مشاركات عديدة في كافة الملفات، انطلاقًا من مسئولياته الوطنية وإيمانًا بأهمية الحوار الوطني، متوقعًا أن يكون حوارًا مثمرًا شعاره «الجميع للوطن».

اختبار حقيقي لجميع القوى السياسية

وأوضح أن الحوار الوطني الذي يجمع كافة الأطياف السياسية على طاولة واحدة تحت مرأى ومسمع من وسائل الإعلام المحلية والعالمية هو اختبار حقيقي لجميع القوى السياسية لطرح الرؤى والأفكار بما يخدم الوطن والمواطن المصري.

وأشاد أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية، بجهود مجلس أمناء الحوار الوطني على مدار الفترة الماضية منذ دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية، لإجراء حوار وطني وحتى انطلاق أولى جلساته اليوم.