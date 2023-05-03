«الجمعيات الأهلية»: ملفات الحوار الوطني نابعة من طلبات المواطنين

أكد طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، أهمية الملفات المطروحة في جلسات الحوار الوطني، كونها تهم كل المواطنين، مشيرًا إلى أنّها منبثقة عن طلبات ورغبات المواطنين التي أُرسلت إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، وجرى تلخيص الطلبات والمقترحات في 19 قضية رئيسية و113 فرعية، مدرجين تحت 3 محاور رئيسية هي «السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي».

المحور السياسي بالحوار الوطني

وأضاف «عبدالقوي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية DMC، أنّ المحور السياسي داخل الحوار الوطني يتناول العديد من الملفات المهمة، ومنها قانون مجلسي النواب والشيوخ، والمحليات، والأحزاب السياسية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب النقابات المهنية والتعاونية، فضلا عن تنظيمات العمل الأهلي.

محوري الاقتصاد والمجتمع

وتابع أنّ المحور المجتمعي الذي سيتم مناقشته داخل الحوار الوطني، يتمثل في ملفات «الشباب، والثقافة والهوية، والتعليم، والصحة، والأسرة والتماسك المجتمعي، والزيادة السكانية»، وبالنسبة للمحور الاقتصادي، يتناول موضوعات «التضخم والغلاء والموازنة العامة والدين العام»، إلى جانب الصناعة وتوطينها في مصر والسياحة والزراعة، وغيرهم.