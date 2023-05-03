الرئيس السيسي: تحية لكل المشاركين في الحوار الوطني وأدعو لبذل الجهود لتحليل المشكلات وإيجاد الحلول

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، «أكرر تحياتي لكل المشاركين في هذه التجربة الوطنية المحترمة، وأدعوكم لبذل الجهود لإنجاحها، واقتحام المشكلات والقضايا وتحليلها، وإيجاد الحلول والبدائل لها».

وأضاف خلال كلمة مسجلة في الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني، «متمنيا من الله عز وجل أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق، مؤكدا دعمي المستمر لهذا الحوار، وتهيئة كل السبل في إطار من الديقراطية والممارسة السياسية الفاعلة، وأتطلع بنفسي في المشاركة في مراحله النهائية».

وواصل: «أتمنى لكم النجاح والتوفيق في هذه المهمة الوطنية العظيمة، وأتوجه بالشكر والتقدير لكل القائمين عليها وعلى تنظيمها فمصرنا العزيزة الغالية، تستحق منا أن نبذل من أجلها الجهد والعرق والدم، وأن تجمعنا على حبها هي الغاية والوسيلة دائما، تحيا مصر».