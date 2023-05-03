المستشار محمود فوزي: تقسيم الأمانة الفنية للحوار الوطني إلى 4 فرق عمل

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن أبرز ما تم إنجازه في مرحلة التحضيرات لما قبل إطلاق الحوار الوطني، تشكيل الأمانة الفنية التي تقوم بتنظيم جلسات الحوار ومتابعة فعالياته وأعمال اللجان وتجميع وتصنيف وتبويب واستيفاء الموضوعات وطرحها في جلسات الحوار لعرضها على مجلس الأمناء وصولا للتوصيات الختامية.

فوزي: لدينا تشكيل موضوعي وعلمي للجنة

وأضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني: «اقتضي ذلك أن يكون هناك تشكيل موضوعي وعلمي وتقسيم لأعمال الأمانة الفنية، وجرى تقسيمها لـ4 فرق عمل؛ أولهما لجنة متخصصة في المحتوى، وأخرى في العلاقات العامة الاتصالات، وثالثة في الإعلام، وأخيرة متخصصة في الأمور اللوجيستية».