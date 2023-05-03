ضياء رشوان: الحوار الوطني ليس بديلا أو مكملا لمؤسسات الدولة الدستورية

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنَّ الحكومة مؤسسة دستورية لها احترامها وصلاحياتها وما تقوم به من إجراءات وطريق محاسبتها مؤسسة أخرى وهي البرلمان بمجلسيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فالحوار الوطني ليس بديلًا وليس مكملا لمؤسسات الدولة الدستورية وهو بوابة لكي يوصل لهذه المؤسسات ما يشعر به المصريون وما يقترحونه من بدائل عبر مرورها على رئيس الجمهورية لكي يتكرم إما بإحالتها للبرلمان لتقر كقانون أو مشروع قانون أو للسلطات التنفيذية المختلفة لكي يتم إقرارها بشكل قرارات، ولذلك نحن نتعاون مع تلك المؤسسات ولسنا بديلا عن تلك المؤسسات.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني، أنَّ هذا الحوار منذ أن بدأ وكان هناك من الضمانات ما يوجب نجاحه، وهذه الضمانات موضوعية بعضها يتعلق بموضوعات الحوار وتوازن هيئات الحوار وبعضها يتعلق بمناخ من الحرية المطلوبة في هذا البلد، وعبّر عنه الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا والعفو الرئاسي عن بعض المسجونين بأحكام، وقد تكرمت سلطات التحقيق والنيابة العامة وغرف المشورة والقضاة بالإفراج عن قرابة 1400 زميلة وزميل ممن كانوا محبوسين احتياطيا.