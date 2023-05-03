«الأمانة الفنية للحوار الوطني»: تنظيم 100 جلسة حتى الآن.. ورفع النتائج للرئيس السيسي

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إفطار الأسرة المصرية، كان جملة قليلة في عدد كلماتها لكنها عميقة في معانيها، وكانت جملة ثابتة في جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الحوار الوطني يسعى لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة لترتيب أولويات العمل الوطني ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس شخصيا، مع وعده بحضور الجلسات الختامية للحوار الوطني.

فوزي: اختيار مقرري المحاور الرئيسية ومساعديهم

وأضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني، أنه في 26 أبريل 2022، قام الرئيس السيسي بإعلان إطلاق الحوار الوطني، وفي 8 يونيو جرى إعلان المنسق العام للحوار ورئيس الأمانة الفنية، وفي 26 من نفس الشهر تشكل مجلس الأمناء من 21 عضوا من كل الاتجاهات والانتمائات والتيارات السياسية، وفي 5 يوليو بدأ مجلس الأمناء اجتماعاته، وفي 5 سبتمبر جرى اختيار مقرري المحاور الرئيسية ومساعديهم، وبناءً على المناقشات التي أجريت جرى اختيار 44 مقررا ومقررا مساعدا للمحاور المختلفة، واختيار هؤلاء المقررين عكس التوازن السياسي المطلوب.

وتابع: «بداية من 3 مايو بدء حوار نخبوي يناقش 113 قضية موزعة على 19 لجنة، وبالتوازي معه وفي 17 سبتمبر بدأت حوارات جماهيرية في طول البلاد وعرضها بكل المحافظات تجاوزت عدد الجلسات نحو 100 جلسة حتى الآن».