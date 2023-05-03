عاجل.. الرئاسة الأوكرانية تطالب المواطنين بالدخول إلى الملاجئ فورا

طالبت الرئاسة الأوكرانية، المواطنين بالدخول إلى الملاجئ فورا، بعد إعلان حالة الإنذار الجوي في العاصمة كييف ومناطق شرق البلد.

وأضاف الرئاسة الأوكرانية في بيان لها حصلت شبكة «سي سي إن» الأمريكية عليه: «ما حدث في الكرملين خدعة من روسيا»، وجاء التعليق عقب هجوم وقع قبل ساعة بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار على مبنى الرئاسة الروسية «الكرملين»، الأمر الذي اعتبرته روسيا تطورا كبيرا في الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابعت الرئاسة الأوكرانية: «اتهام موسكو لنا بمهاجمة الكرملين مقدمة لهجوم روسي شامل، ونركز على تحرير أراضينا وليس الهجوم على الكرملين، وقد تكون المعارضة الروسية وراء الهجوم على الكرملين».

يشار إلى الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بدأت في فبراير 2022 وتشهد حاليا معركة شديدة في مدينة باخموت شرق أوكرانيا وسط محاولة من كل بلد إخضاع الطرف الآخر.