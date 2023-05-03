«القاهرة الإخبارية»: روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة اغتيال بوتين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ الكرملين أعلن اليوم، أنّ أوكرانيا حاولت الهجوم على مبنى الكرملين، الليلة الماضية، باستخدام مُسيّرتين، بهدف قتل الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف الكرملين، أنّ الدفاعات الروسية عطلت المُسيّرتين، وأنّ الرئيس لم يصب في الهجوم، لافتا إلى أنّ الحادث «مخطط لهجوم إرهابي»، ومحاولة لإنهاء حياة الرئيس بوتين.

وشدد الكرملين على أنّ روسيا تحتفظ بالحق في الرد أينما وكيفما ترى، مشيرا إلى أنّ جدول أعمال الرئيس بوتين يسير كالمعتاد.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر دخانا يرتفع فوق الكرملين ليلًا.

وشدد الكرملين، على أنّ احتفالات يوم النصر 9 مايو، ستسير كالمعتاد.

وفي السياق ذاته، أصدرت الرئاسة الروسية بيانًا، أكدت فيه أنّ النظام الأوكراني استهدف الكرملين بطائرتين مُسيّرتين.

وأضاف بيان الرئاسية الروسية، أنّ كييف حاولت اليوم الأربعاء، إطلاق طائرات مُسيّرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

وتابع المنشور: «استهدفت طائرتان مُسيّرتان الكرملين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المُسيّرتين»، وفق ما نقلته وكالة نوفوستي الروسية.

وأضاف البيان أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصب بأذى، ولم يتغير جدول أعماله، ويستمر كالمعتاد، كما لم تقع أي إصابات خلال الهجمة ومن تناثر شظايا الطائرات دون طيار على أراضي الكرملين.

واعتبرت روسيا الهجوم على المقر الرئاسي عملًا إرهابيًا مُخططًا، ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مُناسبًا.