ماكرون يبحث مع زيلينسكي التنسيق الأوروبي لتلبية احتياجات أوكرانيا

تحدث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، هاتفياً اليوم الأحد، لمناقشة الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز» قبل قليل.

محادثات طويلة حول كيفية إنهاء الأزمة

وقال زيلينسكي إنه أجرى محادثات طويلة وهادفة مع ماكرون، نسق خلالها الرئيسان مواقفهما بشأن الأزمة الأوكرانية، وكيفية إنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وأعرب الرئيس الأوكراني، في خطاب بالفيديو مساء اليوم، عن امتنانه لفرنسا وللرئيس إيمانويل ماكرون شخصياً، بسبب «دعمهما لبلدنا وشعبنا»، كما وجه الشكر إلى فرنسا على وعدها بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

ماكرون أعاد تأكيد دعم فرنسا لزيلينسكي

وفي باريس، قالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون أعاد تأكيد دعم فرنسا لزيلينسكي ولأوكرانيا، وإن ماكرون قدم تحديثا بشأن التنسيق الأوروبي لمنح أوكرانيا مساعدة عسكرية.

وأعرب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن ثقته، في وقت سابق هذا الأسبوع، في أن الاتحاد سينتهي من خطة في غضون أيام لشراء ذخيرة لأوكرانيا، بعد أن أعربت كييف عن إحباطها من الجدل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.