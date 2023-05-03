روسيا تستعد بهجوم قوي ضد أوكرانيا في عيد النصر

في ظل أزمة شديدة بين دولتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، تسعى موسكو لحسم معركة باخموت، خاصة مع اقتراب عيد النصر الروسي الموافق 9 مايو كل عام، إذ تستعد روسيا الاتحادية لتنفيذ هجوم ضد أوكرانيا.

روسيا تستعد للاحتفال بعيد النصر

وكشف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن بذل القوات الخاصة الأمنية الروسية قصارى جهدها من أجل عدم وقوع أي حدث مفاجئ في 9 مايو خلال احتفالات عيد النصر.

وجاء رد بيسكوف هذا، خلال مؤتمر صحفي يرد فيه على احتمالية وجود تهديدات أمنية واستفزازات وتخريب ممكن قد يحدث في 9 مايو وقال فيها متحدث الكرملين: «القوات الأمنية تتخذ جميع الإجراءات لمنع وقوع أي حوادث خلال احتفالات عيد النصر»، وتستعد روسيا بعرض عسكري كبير احتفالا بعيد النصر الذي يأتي كذكرى الانتصار على الفاشية في الحرب الوطنية في هذه التاريخ 9 مايو.

تفاصيل وفاة جندي أمريكي سابق

في سياق مواز، أوضحت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أنَّ مدينة باخموت شهدت وفاة جندي سابق في البحرية الأمريكية بعد إطلاق قذيفة هاون عليه أثناء مرور في طريق يسمى طريق الحياة كان يستخدمه الجيش الأوكراني لإمداد قواته بجانب إجلاء المدنيين.

صراع عنيف في باخموت

بدوره، قال الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية، في بيان أُرسل على تطبيق تيليجرام: «الوضع صعب للغاية»، فيما أشارت أوكرانيا أنها صدت 36 هجوما روسيا على المدينة التي تشهد محاولة من الطرفين للسيطرة عليها.