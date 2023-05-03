رئيس النيابة الإدارية ينعى المستشار عبد الله عصر: قيمة قضائية شامخة وعالم جليل

نعى المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومستشاري المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وجميع مستشاري الهيئة، المستشار عبد الله أمين عصر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، الذي غيبه الموت.

وأكد المسشار عدلي جاد، أن الفقيد كان قيمة قضائية شامخة وعالم جليل من شيوخ القضاء المصري، ممن أفنو حياتهم لتحقيق العدالة وترسيخ دعائم دولة القانون.