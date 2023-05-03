رئيس «الشعب الجمهوري»: الحوار الوطني جاء برؤية ثاقبة من الرئيس السيسي

قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن انطلاق الحوار الوطني، المعبر الأقوى عن قوة وعظمة الدولة المصرية، وإصرار أبنائها المخلصين على تخطي الصعاب، ومواجهة التحديات مهما عظمت، وهو الحدث الذي وضع لبنته الأولى الرئيس عبدالفتاح السيسي برؤية ثاقبة، ونظرة مستقبلية وقيادة حكيمة.

وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهوري خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني، أن حزب الشعب الجمهوري كان من أوائل القوى السياسية التي دعمت وسارعت للمشاركة في الحوار الوطني، وحرصت على نجاحه، وتحقيق أهدافه، بمجرد دعوة الرئيس لعقده، «الرئيس السيسي هو حامل لواء مصر وحامي أمنها وحامي استقرارها»

وتابع: «بناءً على حزب الشعب الجمهوري وكل قواعده الشعبية في كل قرى وربوع مصر، فنؤكد أننا لن ندخر جهدا لإنجاح الحوار الوطني، ونعاهد الله والسيد الرئيس والشعب المصري أن نقدم وبكل إخلاص أقصى درجات التعاون ونتحلي بقدر كبير من إنكار الذات ونبتعد عن المغالبة والمصالح الخاصة ونعلي من شأن الوطن والمصلحة العامة بغض النظر عن المصلحة الحزبية والأيدولوجية».

واختتم: حزب الشعب يتطلع للحوار الوطني ونتائجه، التي ستكون بمثابة ركيزة مهمة تضاف إلى ركائز بناء الجمهورية الجديدة، التي بدأ مسيرتها الرئيس السيسي، وهي الجمهورية التي سيكون محورها التوافق، وشعارها البناء على القواسم المشتركة، ومنهجها هو الرؤية الواضحة للأولويات، التي تهم المواطن المصري.

ويأتي الحوار في توقيت دقيق، نواجه فيه ضغوطات وتحديات اقتصادية كبرى، فرضتها علينا التغيرات الجيوسياسية، التي يشهدها العالم حاليا، التي انعكست أثارها على المواطن المصري البسيط، وأربكت اقتصادياته، وجعلته يتطلع بشغف إلى نتائجه أملا في أن يجد في مخرجاته ما يطمئنه على مستقبله ومستقبل أبناءه.