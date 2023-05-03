حسام بدراوي في الجلسة الافتتاحية: الحوار الوطني سياسي من الدرجة الأولى

اعتبر الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني، أن الحوار سياسي من الدرجة الأولى، مشيرًا إلى أنه أخذ على عاتقه توثيق رؤية سياسية لمستقبل البلاد لمناقشتها ضمن الملف السياسي، أخذًا في الاعتبار الالتزام بفلسفة الدستور لأنه الوثيقة والمرجعية التي يجب أن تحكم الحوار الوطني.

يوجد في الدستور مواد علينا الحفاظ عليها

واستعرض «بدراوي» خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، مقدمة الدستور والمادة الخامسة منه: «نحن الآن نكتب دستورًا يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية»، مشيرًا إلى أن هذه هي ديباجة الدستور، وأن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسؤولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحريته على الوجه المبين في الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري بأغلبية ساحقة عام 2014 ولم تلحق هذه المقدمة ولا المادة الخامسة تعديلات في 2015.

وأشار إلى أنه يوجد في الدستور مواد علينا الحفاظ عليها وهناك مواد لم تطبق ولا بد أن لذلك أسبابًَا، مؤكدًا أنه على أعضاء الحوار مناقشتها، وعليهم وضعها في إطار التطبيق مثل اللامركزية وأغلب ما يخص الفصل بين السلطات والتوازن بينها وطريقة تطبيق العدالة واحترام الحريات.