وكيل «الشيوخ»: الحوار الوطني وثيقة تاريخية ترسم خارطة طريق للجمهورية الجديدة

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني الذي دعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأت أولى جلساته اليوم، يعتبر وثيقة تاريخية ترسم خارطة طريق للوطن في الجمهورية الجديدة.

مجلس الشيوخ

اضاف وكيل الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن محاور جلسات الحوار الوطني، التي يأتي على رأسها المحور «السياسي والاقتصادي والاجتماعي»، وما اندرج تحت هذه المحاور الرئيسية، من 19 لجنة فرعية، ستكون نقطة انطلاق تعبر بنا إلى آفاق جديدة، تترجم مساعي الرئيس السيسي في بناء دولة ديمقراطية حديثة، ستكون نموذجا فريدا بين كل دول العالم.

وأشاد «أبو شقة» بجهود الأمانة الفنية للحوار الوطني، التي استوعبت كل الآراء من مختلف الاتجاهات، سواء الأحزاب السياسية والنقابات، وجميع شركاء الوطن، وبلورتها في ملفات ستكون لها مدلول إيجابي على مستقبل مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

الحوار الوطني

ودعا أبوشقة، جميع أطياف الشعب المصري، بأن يكونوا على وعي بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في بلورة مخرجات تناسب طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة، وأن يغتنموا المناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر، في ظل إرادة قوية للقيادة السياسية في المشاركة في صناعة مستقبلنا المشرق، الذي يصر عليه الرئيس السيسي، وترجمته الإنجازات التي حققها في مصر، وشهد بها القاصي والداني.