حسام بدراوي في الجلسة الافتتاحية: اقترحت أن يكون إطار الحوار الوطني الدستور ورؤية مصر 2030

أبدى الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني، سعادته بالمشاركة في فعاليات الحوار، مرحبًا بالحضور في الجلسة الافتتاحية، مشيرًا إلى أن نجاح أي حوار يكون نتيجة الاتفاق على محددات سابقة له، وأن يكون له إطار، لافتًا أن هذا سبب استغراق وقت للإعداد للحوار.

وأوضح «بداروي» خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أن اقتراحه كان وما زال أن يكون إطار الحوار هو الدستور ورؤية مصر 2030 التي أعلنها الرئيس السيسي، في 2015، وشارك في إعدادها مئات الخبراء والباحثين والتي استغرقت كل الرؤى السابقة والتي أشركت المجتمع في حوار محترم للوصول لصياغة شبه متكاملة لمصر 2030.

تكليف من إدارة الحوار بعرض الرؤية المحدثة

وأشار إلى أنه كُلف من إدارة الحوار بعرض هذه الرؤية المحدثة التي كان أحد صناعها عام 2014، أمام المشاركين في الحوار، لتكون إطارًا يتحاورون حوله وفيه على أمل تجديدها إلى رؤية 2050.

وأكد أنه قام بواجبه بالالتقاء بوزيرة التخطيط ومجموعة الباحثين المحترمين الذين يعملون معها والذين صاغوا الرؤية بممكناتها باحتراف، والتقى مع وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، في حوار أكثر اتساعًا حول رؤية مستقبل التعليم والتعرف على استراتيجية الوزارتين لتنفيذها، وكان ذلك قبل جمع كل أوراق الرؤية المتعددة في الرعاية الصحية والسكان وحوكمة إدارة البلاد والحفاظ على البيئة والاقتصاد والمجتمع المدني بعقلية السياسي، ثم أتحت جهدي موثقًا لأمانة الحوار بل زدت على ذلك بإتاحتها للعديد من الأحزاب السياسية المهتمة ليستفيد بها ومنها قبل وأثناء الحوار.