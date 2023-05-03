موز بالكوكايين.. وسيلة تهريب متكررة في دول أوروبا (فيديو)

كشف منسق التحقيقات الجنائية في الوحدة الوطنية لمكافحة تهريب المخدرات في دولة البرتغال، فيكتور أنانياس، عن دخول البلاد كمية كبيرة من المواد المخدرة ضمن شحنة موز، دخلت من ميناء سيتوبال، وكان متوقع تصريفها في متجر بالعاصمة لشبونة.

كيمة المضبوطات

وذكرت شبكة «يورونيوز» مساء اليوم الأربعاء، أن الشرطة البرتغالية ضبطت 4.2 طن من منشطات الكوكايين، في 6 حاويات تضم شحنة صناديق موز قادمة دولة كولومبيا في أمريكا الجنوبية.

قيمة صفقة الكوكايين

وأوضح منسق التحقيقات الجنائية في الوحدة الوطنية لمكافحة تهريب المخدرات بالبرتغال أن قيمة المضبوطات تتجاوز أكثر من 100 مليون يورو، متابعا: «هذه أكبر عملية ضبط للكوكايين هذا العامن وضمن أكبرها في السنوات الأخيرة».

ووصلت هذه الشحنة على بعد 30 كيلومتر من العاصمة لشبونةن في حاوية كانت ترفع علم دولة إيطاليا، وكان الكوكايين المضبوط على درجة عالية من النقاء.

تهريب متكرر للمخدرات في الموز

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ المهروبون إلى صناديق الموز لتهريب الكوكايين حيث تم تهريب 237 كيلوجراماً من المادة النشطة في عام 2014، وكانت قادمة أيضاً من كولومبيا، المعروفة بنشاط رجال المخدرات فيها، ولكن هذه الشحنة تم كشفها بالصدفة عندما وجد أحد الأشخاص لفافات من الكوكايين داخل صندوق موز عند تاجر، وحينها تم الإنكار وقيل أن الشحنة وصلت إلى البلاد بالخطأ من كولومبيا، وكانت في الأساس متجهة إلى إسبانيا.

ألمانيا تضبط موز بالمخدرات بقيمة 6 ملايين دولار

وقبل هذه الواقعة بشهور، اكتشفت الشرطة الألمانية كمية كبيرة من المواد المخدرة في صناديق موز أيضاً، بلغت حوالي 140 كيلوجرام من الكوكايين، ووصلت قيمة الشحنة حينها نحو 6 مليون دولار.