تجديد حبس المتهمين بالاتجار في الكوكايين المخدر بالشرقية

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس متهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة كمية من الكوكايين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

معلومات حول قيام متهمين بالاتجار في المواد المخدرة

كانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا أوضحت خلاله ورود معلومات للأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان تفيد بأن تشكيل عصابي مكون من شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمين بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية قاما بمزاولة نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة لتحقيق الربح المادي.

القبض على المتهمين بحوزتهما كمية من الكوكايين

وأضاف البيان، جرى تشكيل فريق بحث، وإعداد المأمورية اللازمة ومداهمة مكان المتهمين، وتمكن ضباط مباحث العاشر من رمضان من إلقاء القبض عليهما.

وبمواجهة المتهمين اعترفا حيازتهما كمية لمخدر الكوكايين بقصد الاتجار، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم، وعدد 2 هاتف محمول. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات .

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهم كمية لمخدر الكوكايين بقصد الاتجار، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم، وعدد 2 هاتف محمول.