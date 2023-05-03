مستشار الحوار الوطني في الجلسة الافتتاحية: اللامركزية الوعاء الأوسع للاستماع للشعب

أكد الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني، أن اللامركزية التي أقرتها الدساتير الحالي والسابق والأسبق، ويجب تطبيقها تدريجيًا، هي الوعاء الأوسع للاستماع للشعب على مستوى القرية والمركز والمدينة والمحافظة، وقد تكون مهمة الحوار الوطني.

وأوضح «بدراوي» خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أن كل ذلك يجب أن يقام على عموديين أساسيين هما التطبيق الناجز للقانون وخطة تنمية إنسانية من خلال التعليم والرعاية الصحية، ولا يسمح بالتراجع عنها تحت أي ظروف، وعلينا أن ندرك مخاطر تطبيق الديمقراطية في مناخ غير مستقر أو في غياب القدرة على الاختيار نتيجة الجهل والفقر أو كلاهما في آن واحد، وعلينا أن ندرك أن ما يسبق الانتخابات من توجيه للرأي العام إن لم يكن محصنًا بالعمل والمعرفة أو جذبه أو تخويفه أو تهديده يؤثر على نتائج الحرية والديمقراطية.

وأشار إلى أنه يضاف لذلك قوة استخدام المال السياسي لتحديد مسار الاختيارات في مجتمع تصل نسبة الفقر فيه لما يقارب 30%، وأنه ما يلي صندوق الانتخابات من احترام المنتخب للحريات والقانون والتوازن بين السلطات والتعرض للمحاسبة فهي أمور جوهرية في تطبيق الديمقراطية وليست المسألة في صندوق الانتخاب، متسائلًا أين يكمن الرادع القوي الواقي الذي يضمن الصلاح والاستقرار والاستدامة؟ وكيف يمكن تطبيقه في بلادنا؟.